Бывший участник КВН за год до смерти рассказал о своем отношении к тяжелой болезни

Москва, 20 января. Экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков за год до смерти рассказал, как отнесся к тому, что ему был поставлен диагноз «лейкоз».

Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале «Ведущий Сергей Берлизов» 31 декабря 2018 года.

По словам Тимура Гайдукова, когда он узнал о своем диагнозе, то в первую очередь подумал о здоровье.

«Что все будет хорошо, мы победим, по-любому», — сказал бывший КВНщик, поблагодарив за поддержку свою семью и друзей.

По его словам, самым тяжелым периодом был первый месяц болезни.

«Когда ты сдаешь очень много анализов, когда каждый день у тебя проходят процедуры», — отмечает Гайдуков, выражая надежду на благоприятный исход.

Тимур Гайдуков скончался 19 января 2020 года. Ему было 36 лет. О своей болезни он узнал осенью 2018 года. Тогда он на своей странице в Instagram сообщил, что ему поставлен диагноз «острый лимфобластозный лейкоз». Весь этот период Тимур боролся с заболеванием, а его семья и близкие собирали средства на лечение. Неделю назад сообщалось, что нашелся человек, который перечислил ему более 1,6 миллиона рублей на приобретение дорогостоящих препаратов.

Тимур Гайдуков был выпускником Пятигорского государственного университета. Во время учебы молодой человек увлекся игрой в КВН и стал членом команды «Город Пятигорск». В 2010 году пятигорцы стали чемпионами Первой лиги КВН, а в 2013 году выиграли Высшую лигу.

Ранее сообщалось, что скончался бывший гитарист и один из основателей белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко.