Вашингтон, 20 января. Агентство США по международному развитию готово выделить более 22 миллионов долларов на проект, который должен способствовать повышению «устойчивости украинской демократии».

Отмечается, что этого хотят достичь с помощью «новаторских коммуникационных инициатив». Ожидается, что они позволят привлечь граждан к обсуждению вопросов европейской интеграции и реформ.

Как пишет RT, в агентстве считают, что Россия якобы стремится ослабить общественное доверие среди украинцев к преобразованиям в стране. По мнению американской стороны, Москва якобы распространяет дезинформацию и «другие негативные установки». В связи с этим в USAID намерены повлиять на отношение украинцев к реформам через «конструктивную риторику».

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит 35 миллионов долларов «независимым» сирийским средствам массовой информации. Об этом говорится в документе Госдепартамента США.

Отмечается, что США планируют бороться с «пропагандой», которую якобы распространяют Россия и официальное правительство Сирии. Американские политики объяснили, что якобы Москва и Дамаск мешают западной коалиции стабилизировать ситуацию на северо-востоке САР и привлечь власти к ответственности за «преступления».

По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков. Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев напомнил, что США не раз попадались на обмане относительно событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, эксперты уверены, что деньги выделяются, чтобы поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать топливные ресурсы.