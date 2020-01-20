Зеленский заявил о желании избежать вовлечения Украины во внутренние дела США

Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявило желании избежать вовлечения Украины и ее граждан во внутренние дела США. Мнением глава государства поделился в интервью изданию Times of Israel.

«Я не делал ничего противозаконного... Я сделал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что всегда стремился избежать вовлечения Украины или ее граждан во внутреннюю политическую ситуацию в Соединенных Штатах.

«Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», — подчеркнул Зеленский.

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского послужили поводом для начала процедуры импичмента главы Белого дома. По словам лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла, процедура импичмента может начаться уже 21 января.

Согласно обвинительному заключению демократов, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование коррупционной деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. За это глава Белого дома якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь.

Американские политологи считают Байдена-старшего главным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.