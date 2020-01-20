Kyodo сообщило о хакерской атаке на серверы японской Mitsubishi Electric

Токио, 20 января. Японская компания Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке, по предварительным данным, со стороны группы киберпреступников из Китая. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Согласно информации издания, в этой компании, играющей важнейшую роль в обороне и инфраструктуре Японии, из-за хакеров могла произойти утечка данных, касающихся государственных ведомств и бизнес-кругов. Отмечается, что засекреченные данные в области обороны, энергетической и транспортной инфраструктуры страны остались в целости и сохранности.

Японская Mitsubishi Electric два года назад была третьим по величине подрядчиком военного ведомства государства, компания разрабатывает технологии по противодействию кибератакам. Так, на официальном сайте корпорации презентована технология с названием «решение проблемы новейших кибератак».

Как ранее сообщал НСН, в конце декабря 2019 года большинство стран — участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, невзирая на противостояние со стороны Америки.