США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.

Согласно данным портала, данные меры предусматривают ужесточение требований для получателей визы типа B, выдающуюся для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если органы обнаружат, что виза запрашивается в целях родов на территории США, то у них будет повод отказать в выдаче въездного документа. Отмечается, что беременные женщины, которые действительно направляются в Штаты с деловыми целями не столкнутся со сложностями при получении визы.

Согласно источнику из Госдепартамента, данные меры продиктованы национальной безопасностью страны, а также криминалом вокруг так называемого родильного туризма. Axios отмечает, что соответствующее решение вызвано ужесточением президентом США Дональдом Трампом миграционной политики государства.

Точные данные о детях, которые родились на территории Штатов в результате «родильного туризма» отсутствуют, но согласно одному из американских центров по изучению миграции, количество таких детей составляет около 33 тысяч каждый год. Как сообщает Associated Press среди лидеров по такому типу туризма Китай, Российская Федерация и Нигерия.

Ранее власти США зафиксировали в 2019 году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последний век. Согласно оценкам, число жителей страны выросло приблизительно на 1,5 млн человек, или менее чем на 0,5%, превысив 328 млн человек. Это самый низкий показатель темпов роста населения в государства со времен Первой мировой войны.