Премьер-министр Украины рассказал о «негодяях и подонках» в органах госвласти

Киев, 20 января. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти Украины трудится много «негодяев и подонков». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», — подчеркнул Гончарук.

По словам премьер-министра Украины, большая часть этих людей сейчас пребывает в постоянном дискомфорте. Гончарук также отметил, что подобные личности либо уже лишились коррупционных схем, либо вскоре их потеряют, передает «Газета.ру».

Напомним, ранее Гончарук стал центральной фигурой скандала, разгоревшегося на Украине после публикации в Сети аудиозаписи, на которой голос, похожий на голос премьер-министра, жестко критикует украинского президента Владимира Зеленского. После этого Гончарук подал в отставку, чтобы, по его словам, «убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту». При этом украинский премьер-министр, вступивший в должность в августе 2019 года, подчеркнул, что скандальная аудиозапись была смонтирована, передает Infox.ru.

Владимир Зеленский отказался принимать отставку Гончарука. Комментируя это решение, премьер-министр Украины сообщил, что его команда осознает всю ответственность и готовa выполнять постaвленные зaдaчи, пишет НСН.