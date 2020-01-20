Число погибших при прорыве трубы в пермском хостеле выросло до пяти

Пермь, 20 января. Количество погибших в результате прорыва трубы в пермском хостеле увеличилось до пяти, еще трое доставлены в медицинское учреждение. Об этом рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС России.

По имеющимся данным, в ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были найдены тела пяти погибших, их личности в настоящее время идентифицируются. Кроме того, еще три человека получили ожоги, пострадавшие доставлены в городскую больницу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с кипятком в хостеле. Согласно сведениям министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, прорвало трубу отопления.

После чрезвычайного происшествия глава региона Максим Решетников поручил министерствам социального развития и здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Как отмечал НСН, мини-отель располагался в подвальном помещении.