Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине

Киев, 20 января. Российский актер Марат Башаров прокомментировал запрет на въезд на Украину и срыв своего выступления на спектакле в Запорожье.

Артист рассказал, что об отмене гастролей ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин.

«Мы должны были ехать со спектаклем «Идея Фикс», где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко», — сообщил актер.

Об отмене спектакля организаторы выступления в Запорожье сообщили зрителям только за 20 минут до его начала, отметил Башаров. Актер предположил, что это было сделано для того, «чтобы деньги не возвращать».

По его словам, гастроли должны были пройти в восьми украинских городах.

Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в страну актеру Сергею Колесникoву. На Украину также не пустили Андрея Бутинa и Ларису Удовиченкo. В погранслужбе заявили, что въезд одному из актеров был запрещен, так как тот незаконно посещал «оккупированную» территорию Крыма, сообщила газета «Известия».

Позже Служба безопасности Украины разрешила въезд артистам из России. Представители украинской спецслужбы отметили, что ведомство не видит оснований для запрета на въезд в страну Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования воссоединение региона с РФ поддержала большая часть жителей полуострова. Позже президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. Глава государства также подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».