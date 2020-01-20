Фермеры сирийского Дейр-эз-Зора возрождают сельское хозяйство после войны

Дейр-Эз-Зор, 20 января. Жители ранее охваченной ожесточенными боевыми действиям сирийской провинции Дейр-эз-Зор восстанавливают сельское хозяйство благодаря помощи Дамаска и местным программам.

Регион в довоенный период был настоящей житницей Сирии с высокоразвитым скотоводством, а также с производством зерна и хлопка.

Как рассказывают сами жители провинции, сейчас идет посевной сезон, и власти САР помогают им госсубсидиями, выдаваемыми не денежными средствами, а сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Фермеры согласно закону, будут должны отдать государству 10% от своего урожая.

«Трактор мне выдали по местной сельхоз программе. Сам я не могу позволить себе его купить. По условиям я могу бесплатно им пользоваться, но буду обязан помочь вспахать земли соседям», — рассказывает местный фермер Мухаммед Ибрагим.

Местные жители совместными усилиями наладили масштабную систему полива, обеспечивающую водой поля в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

«Мы восстанавливали целый год эту систему, она важна для нашего региона. Ежедневно эта система может обеспечить водой 50 гектаров земли, лишь бы электричество было бесперебойным», — рассказывает местный житель Джамиль Ясин Джаррад.

Для многих людей, в том числе и для матери восьмерых детей Гаджинат Аль-Амияль, сельское хозяйство — единственный способ прокормить семью.

«Мы долго копили деньги, чтобы приобрести корову. Это единственная возможность прокормить нашу семью. Молока хватает и для детей, и для продажи», — подчеркивает местная жительница.

Около 85% провинции Дейр-Эз-Зор разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. В полях остается много неразорвавшихся снарядов, которые были разминированы благодаря российским военнослужащим.