Трамп увидел выгоду в хороших отношениях с Россией для США

Вашингтон, 20 января. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что его стране выгодно иметь хорошие отношения с Российской Федерацией и Китаем, но он также считает, что нельзя позволять другим государствам использовать США в своих интересах.

Об этом Трамп заявил 19 января во время своего выступления перед техасскими аграриями.

«Иметь хорошие отношения с КНР — это хорошо, и с РФ хорошо, как и со многими другими странами. Однако мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах», — заявил глава государства.

Ранее замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выразил надежду, что новый американский посол в России Джон Салливан поспособствует выправлению двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, которые находятся в непростом положении. Он надеется, что с приходом нового посла, стороны пусть и медленными шагами, но все-таки будут двигаться к более конструктивной повестке дня.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявлял, что Российская Федерация является для Соединенных Штатов «жестким конкурентом», но не врагом.

«Я бы сказал, что РФ — это конкурент, причем достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент Дональд Трамп многократно подчеркивал, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты», — говорил Хэйл, подчеркивая, что основной проблемой в отношениях между Вашингтоном и Москвой является «агрессивное поведение» последней.

Именно этот фактор мешает улучшению двусторонних отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией считает американский дипломат.