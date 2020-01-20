Киевский политолог Головачев объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Киев, 20 января. Киевский политолог Андрей Головачев объяснил, что уровень жизни россиян в четыре раза выше, чем у украинцев, благодаря протекционистской политике Москвы.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин не стал открывать российский рынок Западу и разукрупнять базовые отрасли страны. Головачев также считает, что российские власти проводят политику жесткого протекционизма. Москва удерживает в полугосударственной собственности уже существующие отрасли и пытается создавать новые.

В то же время Запад «вскрыл» рынок Украины через соглашение об ассоциации, которое делает невозможным протекционизм в пользу национальной промышленности, подчеркивает Головачев.

Чтобы ситуация на Украине исправилась и украинцы стали жить богаче, в стране должна появиться сплоченная и ответственная элита, которая будет способна противостоять диктату Запада и сможет провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации, заключает Головачев.

Ранее лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины, сообщила «Газета.ру». Страна попала под внешнее «кураторство», утратила «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят», считает политик.

Тимошенко утверждает, что Украина входит в стадию, в которой руководство страны либо покончит с текущим положением дел, либо позволит окончательно лишить страну собственности и ресурсов.