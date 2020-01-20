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Киевский политолог Головачев объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

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Киевский политолог Головачев объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Киев, 20 января. Киевский политолог Андрей Головачев объяснил, что уровень жизни россиян в четыре раза выше, чем у украинцев, благодаря протекционистской политике Москвы. 

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин не стал открывать российский рынок Западу и разукрупнять базовые отрасли страны. Головачев также считает, что российские власти проводят политику жесткого протекционизма. Москва удерживает в полугосударственной собственности уже существующие отрасли и пытается создавать новые.

В то же время Запад «вскрыл» рынок Украины через соглашение об ассоциации, которое делает невозможным протекционизм в пользу национальной промышленности, подчеркивает Головачев.

Чтобы ситуация на Украине исправилась и украинцы стали жить богаче, в стране должна появиться сплоченная и ответственная элита, которая будет способна противостоять диктату Запада и сможет провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации, заключает Головачев.

Киевский политолог Головачев объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Ранее лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины, сообщила «Газета.ру». Страна попала под внешнее «кураторство», утратила «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят», считает политик.

Тимошенко утверждает, что Украина входит в стадию, в которой руководство страны либо покончит с текущим положением дел, либо позволит окончательно лишить страну собственности и ресурсов.

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», — заключила политик.

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Источник: Главред
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