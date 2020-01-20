Экс-жена Гуфа резко высказалась в адрес Водонаевой из-за слов о маткапитале

Москва, 20 января. Телеведущая и певица Айза Анохина подвергла критике модель Алену Водонаеву, заявившую, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Этой теме бывшая жена рэпера Гуфа посвятила пост у себя в Instagram.
Ранее Алена Водонаева прокомментировала нововведения направленные на повышение роста населения РФ. Она заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнут заводить по несколько детей ради материальных выплат.
«Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, не сделали аборт!» — написала в социальной сети Анохина.
Певица и телеведущая категорически не согласна с Водонаевой, назвав ее высказывание «глупостью». По ее мнению, нельзя решать кому можно заводить детей, а кому нет.
Пока я обладаю огромным количеством свободного времени, эмоциональным ресурсом и горячим нравном, не высказаться не могу. Ибо тема достаточно хайповая, крайне бесячая и плюс откликается в моем сердце. Материнский капитал. Я могу судить лишь по себе! И в чужие головы влезать не планирую, потому что головы многих высказывающихся наполнены опилками и биохимическим мусором. У меня двое детей! Ни на первого ни на второго я не получала тот самый заветный материнский капитал, потому что нихрена в этом не понимала, да и понятия не имела как это все работает и как использовать. Я живу прямо здесь и сейчас и думать на перед, ещё три года назад не умела. Через пару дней окажусь в Москве и все же подам и получу деньги на Элвиса. Так вот! Не хочу называть имена, вы и так все поймёте, ведь там моя личная неприязнь и излишняя осведомленность о данном человеке. Но молчать я не в состоянии. Для чего мы рожаем детей?? Нет, не так. Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, и не сделали аборт! Родив, вы любите этого ребёнка! Опять же я говорю от лица психически здорового населения нашей страны! Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет!Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить!Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка если бы этого не хотела!Так же, гражданка с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать,а бедные пусть этого не делают. Ну,это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит, понятное дело,что человек..????????
Высказывание Алены Водонаевой вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал закрыть модели доступ в Instagram и сослать ее на год на Новую Землю «за экстремизм», так как по мнению Милонова, «Сибирь для нее — слишком хорошее место».
Алена Водонаева не в первый раз оказывается в центре внимания благодаря своим высказываниям. В декабре 2019 года она написала, что «презирает живущие в нищете семьи» и растят несколько детей. Она убеждена, что в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Также она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам в социальных сетях не заводить ребенка, «руководствуясь одним желанием».