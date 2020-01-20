Экс-жена Гуфа резко высказалась в адрес Водонаевой из-за слов о маткапитале

Москва, 20 января. Телеведущая и певица Айза Анохина подвергла критике модель Алену Водонаеву, заявившую, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Этой теме бывшая жена рэпера Гуфа посвятила пост у себя в Instagram.

Ранее Алена Водонаева прокомментировала нововведения направленные на повышение роста населения РФ. Она заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнут заводить по несколько детей ради материальных выплат.

«Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, не сделали аборт!» — написала в социальной сети Анохина.

Певица и телеведущая категорически не согласна с Водонаевой, назвав ее высказывание «глупостью». По ее мнению, нельзя решать кому можно заводить детей, а кому нет.

Высказывание Алены Водонаевой вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал закрыть модели доступ в Instagram и сослать ее на год на Новую Землю «за экстремизм», так как по мнению Милонова, «Сибирь для нее — слишком хорошее место».

Алена Водонаева не в первый раз оказывается в центре внимания благодаря своим высказываниям. В декабре 2019 года она написала, что «презирает живущие в нищете семьи» и растят несколько детей. Она убеждена, что в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Также она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам в социальных сетях не заводить ребенка, «руководствуясь одним желанием».