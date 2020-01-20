«Роскосмос» планирует развернуть систему «Сфера» из более чем 600 спутников

Москва, 20 января. Для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников госкорпорации «Роскосмос» понадобится запустить к 2030 году 148 ракет-носителей тяжелого, среднего и легкого классов. Сведения о выводе на орбиту спутников включены в предварительную программу запусков, которую «Роскосмос» представил в «Сколково» в конце 2019 года.

Группировка системы «Сфера» призвана стать ответом на проектируемые иностранными компаниями системы Starlink и OneWeb. К 2030 году она должна насчитывать 638 аппаратов, включая 334 спутника связи, 249 аппаратов дистанционной съемки Земли и 55 спутников навигации.

Для вывода на орбиту такого количества космических аппаратов «Роскосмос» планирует запустить 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5», 88 средних ракет «Союз-2.1б» и 36 легких ракет «Ангара-1.2». Авторы презентации отметили, что ракеты-носители будут изготавливаться не за средства Федеральной целевой программы «Сфера». Источник финансирования в документе не указан.

Стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б», согласно сайту госзакупок, на конец 2019 года составляла 1,5 миллиарда рублей, «Ангары-1.2» на июнь 2019 года — 2,02 миллиарда рублей, «Ангары-А5» в ценах 2018 года — свыше 5 миллиардов рублей. Суммарно на изготовление ракет потребуется 324,72 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее специалисты «Роскосмос» предложили использовать для блокировки сигналов от иностранных спутников-шпионов наземные радиоэлектронные станции, сообщила «Газета.ру». Этот способ позволит подавлять сигналы спутников наблюдения при их передаче на спутники-ретрансляторы.