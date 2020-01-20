Госдума рассмотрит проект об отмене комиссий за платежи по ЖКХ

Москва, 20 января. Законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), будет внесен в Государственную думу до конца февраля, сообщают «Известия» ссылаясь на главу фракции «Единая Россия» в парламенте Сергея Неверова.

По словам парламентария, есть два варианты решения данного вопроса.

«Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — объясняет Сергей Неверов.

По его словам, отмена комиссий станет очень важной для россиян, так как теперь они не будут переплачивать за коммунальные платежи. Неверов подчеркнул, что изначально предлагалось отменить взимание комиссии при оплате штрафов и ряда других обязательных платежей. Но как он отмечает, после консультации с отраслевым сообществом было принято остановиться на комиссиях по коммунальным платежам.

«Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной в присутствии других коллег-руководителей фракций. Это главный момент», — заявил депутат.

«Известия» передают, что данную инициативу готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а в КПРФ изданию пояснили, что первоначально хотят ознакомиться с текстом законопроекта, чтобы не допустить нарушения баланса интересов населения и банков.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что правительство хочет начать штрафовать ресурсоснабжающие компании, которые незаконно завышают цены на услуги ЖКХ.