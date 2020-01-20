Западные кварталы Алеппо в Сирии попали под обстрел со стороны боевиков

Алеппо, 20 января. Вооруженные боевики в ночь на 20 января открыли огонь из реактивных систем залпового огня по западному району города Алеппо Дждейда.

Сообщается, что в результате обстрелов погиб мирный житель, число пострадавших уточняется.

Также под обстрелы террористов попал и соседний район Джамият-эз-Захра, где тоже есть пострадавшие среди мирных граждан. Несколько снарядов упало рядом с мечетью Аш-Шами. Культовому зданию нанесен материальный урон.

Сирийские военнослужащие ответили огнем по позициям боевиков, которые нарушили перемирие. Сообщается, что незаконные бандформирования понесли потери в живой силе и технике. Согласно данным информационного агентства SANA, террористы обстреливают Алеппо из микрорайона Рашидин, расположенного к юго-западу от города.

По информации Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии (ЦПВС) начиная с 16 января в результате боевиков погибли 28 жителей города Алеппо, 56 человек получили ранения разной тяжести.

Провинция Алеппо входит в идлибскую зону деэскалации, где с 9 января 2020 года согласно договоренностям с Турцией действует режим прекращения огня и запрет на применение авиации.

Как сообщает «Газета.ру», 17 января беспилотник террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в Российской Федерации) нанес удар по позициям правительственных войск Сирии в районе Академии Асада в Алеппо.

Сообщается, что в результате атаки террористов погибли двое сирийских военнослужащих, еще четверо получили ранения. По словам руководится ЦПВС РФ Юрия Боренкова, за последние несколько дней в ходе боестолкновений с террористами погибли 12 солдат САР.