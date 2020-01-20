Ливийцы обсудят возможность реформы президентского совета до конца января

Москва, 20 января. Ливийцы обсудят возможности реформирования президентского совета на политическом форуме до конца января. Об этом говорится в документе, принятом по итогам прошедшей накануне в Берлине международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Документ под названием «Практическая реализация берлинского процесса миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)» описывает особенности реализации принятых по шести «корзинам» (в сферах политики, экономики, финансов, безопасности, международного гуманитарного права и прав человека, соблюдения эмбарго на поставку оружия) решений.

В касающемся политики разделе говорится о том, что «МООНПЛ запустила процесс создания форума политического диалога, который должен быть созван за пределами Ливии к концу января». В мероприятии должны будут участвовать 40 представителей Ливии, которых изберут в результате консультаций с основными избирательными округами. Целью форума станет обсуждение возможности реформирования президентского совета, а также назначения нового премьер-министра и двух его заместителей, которым поручат формирование правительства.

Конфликт в Ливии начался после убийства главы государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Искусственно созданное Правительство национального согласия (ПНС) захватило столицу страны — Триполи, сосредоточив доходы от продаж нефти в своих руках. Ливийская народная армия (ЛНА) с 2014 года вела в Ливии антитеррористическую операцию против бандформирований ПНС.

Перемирие впервые за долгое время установилось в Триполи и окрестностях благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина 12 января. На следующий день в Москве состоялись межливийские переговоры.

Президент России отметил, что конфликтующие стороны услышали призыва Москвы и Анкары о перемирии, сообщает со ссылкой на СМИ «Газета.ру».