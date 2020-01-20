Пушков указал на понимание Меркель ведущей роли Москвы по урегулированию в Ливии

Москва, 20 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на понимание канцлером Германии Ангелой Меркель ведущей роли Москвы в процессе мирного урегулирования ситуации в Ливии. Мнением парламентарий поделился в микроблоге в сервисе Twitter.

В воскресенье в Берлине завершилась конференция по урегулированию в Ливии, на которую были приглашены представители ЕС, ООН, России, Египта, Турции, США и других стран.

«СМИ ФРГ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку «не допустить нового триумфа России». Скорее, Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль. Уже играет», — написал сенатор

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло накануне мероприятия заявил, что Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий, сообщила «Газета.ру». Он также отметил, что страна не должна стать местом для опосредованной войны.

Берлинская конференция состоялась после прошедших в Москве с участием представителей России и Турции межливийских переговоров. Также 8 января в Стамбуле президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в североафриканской стране с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и предложил установить в Ливии режим прекращения огня.

В результате режим вступил в силу 12 января. На следующий день в Москве прошли переговоры с участием представителей РФ, Турции и участников конфликта: командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и руководителя так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. По итогам московских переговоров стороны договорились о бессрочном перемирии.