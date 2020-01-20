Финляндия заинтересовалась в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки

Хельсинки, 20 января. Власти Финляндии хотят скоростную дорогу из Москвы до Хельсинки, благодаря которой расстояние между столицами можно будет преодолеть за 6 часов.



Об этом рассказал финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари. Финский министр обсуждал перспективу постройки дороги на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым в Москве.

Сообщается, что речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой будет представлен к 2022 году.

«У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение инициативы с вашим правительством», — говорит финский министр.

Пока что у финской стороны нет достоверных оценок того, во сколько может обойтись такой мегапроект.

О наличии планов по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2019 года объявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Соответствующие идеи были еще во времена Советского Союза, однако то, что проект будет реализован стало известно лишь в апреле 2019 года, когда его поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Подтверждаем, что финская сторона на встрече подняла вопрос о высокоскоростной магистрали Хельсинки-Москва, было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей», — сообщают в пресс-службе РЖД.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что перед Новым годом президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским главой государства Саули Ниинисте. Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе Хельсинки.