Зеленского не пригласили выступить на посвященном памяти о холокосте форуме в Израиле

Киев, 20 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения лагеря Аушвиц и Дню памяти холокоста. Об этом политик заявил в интервью изданию The Times of Israel.

«Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — сообщил Зеленский.

Украинский президент также выразил мнение, что так как, по его словам, каждый четвертый погибший в результате холокоста еврей был уроженцем Украины, было бы справедливо, чтобы он выступил на форуме с речью.

МИД Израиля ранее осудил прославление несущих ответственность за убийства евреев на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что память о холокосте не может являться внутренним делом страны.

Кроме того, 13 января министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что на Украине объектом публичного прославления стали «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения».

В МИД Украины в заявили, что руководство страны осуждает любые формы антисемитизма и нетерпимости, а сохранение исторической памяти о холокосте останется важным направлением государственной политики, сообщило RT.

Мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» пройдет в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста. Он проводится с 2005 года.