Материнский капитал за первенца может начисляться уже с марта 2020 года

Москва, 20 января. В комитете Государственной думы по социальной политике заявили, что в рамках президентского указа Владимира Путина материнский капитал на первенца и жилищные выплаты за детей начнут оформляться уже весной 2020 года, сообщают «Известия».

Как объясняют в Совете Федерации, для воплощения президентского поручения в жизнь требуется внести некоторые изменения в законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро», — заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что на данный момент основная задача сенаторов — активно включаться в проработку и анализ требующих изменений документов. Как утверждает сенатор, изменится и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Как он отмечает, скорее всего участником данного процесса станет комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и налогам.

Как заявляет член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина, на решение проблемы с кадровой нехваткой медицинских работников потребуется не менее 5 лет. Сообщается, что уже в I квартале Совфед соберется совместно с регионами и профильными министерствами для обсуждения распределения бюджетных мест в высших учебных заведениях, сообщает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Как передает «Газета.ру», сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.