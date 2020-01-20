В родном городе Зеленского надругались над памятником жертвам Холокоста

Кривой Рог, 20 января. В украинском городе Кривой Рог вандалы повредили памятник жертвам Холокоста, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что сообщение о повреждении памятника поступило от местных жителей 19 января. Полиция отмечает, что на данный момент идут следственные действия, которые направлены установление личностей причастных.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Как сообщает «Газета.ру», в начале января послы Израиля и Польши Джоэль Лион и Бартош Цихоцки осудили Украину за организацию марша в честь дня рождения Степана Бандеры и поддержку националистов из ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ). Отмечается, что в данном мероприятии, которое проходило в Киеве приняли участие две тысячи человек. Аналогичные марши меньшего масштаба состоялись и в других украинских городах.

Израильские и польские дипломаты подчеркнули, что данные марши являются недопустимым, а также заявили, что на Украине «до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить».

Ранее сообщалось, что в Великобритании в пособие по противодействию экстремизму для британских педагогов и медицинских работников был включен в качестве «националистического» символа украинский трезубец — соответствующая фотография была внесена в раздел татуировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.