Глава ЕК обсудила договор о транзите газа на встрече с Путиным

Москва, 20 января. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила договор о транзите газа в страны Европейского союза через Украину на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине. Об этом политик сообщила в своем микроблоге в Twitter.

«Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях берлинской конференции. Мы говорили о трехстороннем газовом соглашении Украина-ЕС-Россия», — написала Урсула фон дер Ляйен .

Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита российского газа через Украину вечером 30 декабря прошлого года. В том числе был подписан транзитный договор на пять лет. Согласно документу, в первый год «Газпром» гарантирует украинской стороне прокачку 65 миллиардов кубометров газа, в последующие годы будет прокачиваться по 40 миллиардов кубометров.

Для продолжения транзита российского газа одним из ключевых условий стал переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой (ГТС). Для этого в стране была создана компания-оператор, отделение которой от «Нафтогаза Украины» завершилось 1 января.

Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что подписание контракта на транзит газа из России позволило снизить тарифы для украинских потребителей, пишет «Газета.ру».

В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва не видит признаков того, что Киев собирается нарушить достигнутые договоренности, сообщило RT. По его словам, планы «Нафтогаза» подать обновленные иски к России отношения к заключенным ранее соглашениям не имеют. Они связаны с имуществом компаний в Крыму.