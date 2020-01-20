Синоптики «Фобос» пообещали москвичам «небывалое тепло» на этой неделе

Москва, 20 января. На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается весенняя погода, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам синоптика, 20 января следует ожидать облачной погоды. По его словам, температура превысит норму на 10 градусов, а столбик термометра поднимется до +3.

Во вторник 21 января воздух в столице прогреется до +5 градусов.

Как говорит Тишковец, 21 января пройдет атмосферный фронт, который сопровождается осадками в смешанной фазе, усиленным ветром и «небывалым для этого дня теплом».

Специалист ожидает обновление температурного рекорда, который был зафиксирован в 1898 году — тогда в Москве было зафиксировано +3,8 градусов.

В среду Москву ждет похолодание и даже возможен снег, сообщает Тишковец. В пятницу будут морозы, и температура понизится до -10 градусов. Также ожидается снежный покров до четырех сантиметров. Но как заверяет специалист, похолодание будет краткосрочным.

«Уже к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе», — резюмировал ведущий специалист погодного центра «Фобос».

Как сообщает «Газета.ру», эти прогнозы подтверждаются и Гидрометцентром Российской Федерации. Согласно информации ведомства, на следующей неделе аномально теплой будет погода в центре Европейской России — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как заявляет исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха превысит климатическую норму более чем на 10 градусов. Соответственно она будет соответствовать апрельским показателям.