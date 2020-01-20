Синоптики «Фобос» пообещали москвичам «небывалое тепло» на этой неделе

Москва, 20 января. На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается весенняя погода, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Согласно прогнозам синоптика, 20 января следует ожидать облачной погоды. По его словам, температура превысит норму на 10 градусов, а столбик термометра поднимется до +3.
Во вторник 21 января воздух в столице прогреется до +5 градусов.
Как говорит Тишковец, 21 января пройдет атмосферный фронт, который сопровождается осадками в смешанной фазе, усиленным ветром и «небывалым для этого дня теплом».
Специалист ожидает обновление температурного рекорда, который был зафиксирован в 1898 году — тогда в Москве было зафиксировано +3,8 градусов.
В среду Москву ждет похолодание и даже возможен снег, сообщает Тишковец. В пятницу будут морозы, и температура понизится до -10 градусов. Также ожидается снежный покров до четырех сантиметров. Но как заверяет специалист, похолодание будет краткосрочным.
«Уже к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе», — резюмировал ведущий специалист погодного центра «Фобос».
Как сообщает «Газета.ру», эти прогнозы подтверждаются и Гидрометцентром Российской Федерации. Согласно информации ведомства, на следующей неделе аномально теплой будет погода в центре Европейской России — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как заявляет исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха превысит климатическую норму более чем на 10 градусов. Соответственно она будет соответствовать апрельским показателям.
«Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру плюс 3–5 градусов», — отмечает синоптик.