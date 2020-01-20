Шаповалов заявил, что московские переговоры по Ливии будут эффективнее берлинских

Москва, 20 января. Политолог Владимир Шаповалов назвал результаты берлинской конференции ожидаемым итогом европейской дипломатии и высказал уверенность в том, что ключевую роль в продолжении ливийского диалога должна сыграть Россия .

Эксперт высказал мнение, что европейские страны и США стали главными виновниками разрушения ливийской государственности в 2011 году. Ряд европейских государств активно пытается воздействовать на ситуацию в Ливии и в настоящее время. Завершение конференции в Берлине протокольными заявлениями и отсутствием реального результата Шаповалов назвал естественным итогом европейской дипломатии.

Однако надежда на разрешение кризиса есть, считает эксперт. В своем письме президенту России Владимиру Путину командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар поблагодарил главу государства за участие в судьбе Ливии и отметил, что примет приглашение на следующую встречу в Москве.

«Ливийский диалог будет продолжен, и здесь ведущую роль должна сыграть Россия, поскольку Россия является страной, которая в настоящий момент пользуется наибольшим авторитетом на Ближнем Востоке. Россия доказала свою способность к ведению переговоров с разными политическими силами, как это было в Сирии. И тот диалог, который начат в Москве, должен быть продолжен», — цитирует политолога «Слово и Дело».

Шаповалов уверен, что следующий раунд переговоров по Ливии пройдет в Москве и будет более результативным, чем конференция в Берлине. Во многом этому будет способствовать отсутствие участников, которые явились лишь для участия в протокольной фотосъемке.

Переговоры в Москве, по мнению эксперта, пройдут при участии представителей ливийских противоборствующих сил и Анкары, так как с ней «установился достаточно тесный контакт».

«Думаю, что такого рода формат уже получил свое позитивное развитие, и переговоры должны дальше проходить именно в таком формате», — заключил Шаповалов.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства при пособничестве США главы государства Муаммара Каддафи. Ливийская столица Триполи оказалась во власти искусственно созданного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С 2014 года Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию «Достоинство».