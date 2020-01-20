Доктор Мясников озвучил 5 правил удачного лечения рака

Москва, 20 января. Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников озвучил 5 главных правил победы над раком и его профилактики.

Как утверждает Мясников, у многих жителей России есть иррациональный страх перед раковыми заболеваниями. По его словам, многие виды онкологии при корректном выявлении не влияют на жизнь человека. В связи с этим медик рассказал о пяти ключевых правилах победы над онкологическими заболеваниями.

Первое правило — отсутствие страха. По мнению Мясникова важно знать факторы риска онкологии и противопоставлять им свои действия, однако если раковое заболевание диагностировано — бояться не следует. Современная медицина позволяет бороться со многими типами заболевания, а некоторые виды онкологии вообще не несут негативного воздействия на здоровье.

Второй совет доктора — избегать факторы риска. Кроме наследственной предрасположенности, болезнь могут вызвать курение (провоцируют 40% онкологии), неправильное питание (20%) и инфекционные заболевания (17%). Среди продуктов, которые повышают риск онкологии — колбасы и сосиски, а среди вирусов — вирус папилломы и гепатит.

Также специалист отмечает такие важные факторы, как отсутствие физической активности и чрезмерное потребление алкоголя. Не стоит забывать и про загар, который вызывает меланому.

Третье правило согласно Мясникову — слушать свой организм и фиксировать реакцию на все отклонения в его работе.

Четвертым фактором доктор считает регулярные обследования и диспансеризацию.

И заключительный пятый фактор, по мнению врача — выполнение всех требований медиков и отказ от замены традиционной медицины на разнообразные народные методы.

Мясников подчеркнул, что лечение онкологии протекает максимально эффективно при профилактике заболевания, раннем обнаружении и ответственном лечении.

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