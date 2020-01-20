Западные участники переговоров по Ливии создают лишь политический шум вместо действий

Москва, 20 января. Провал созданной под эгидой ООН в Берлине конференции по Ливии продемонстрировал, что западные площадки пытаются выстроить систему управления кризисом в угоду своих интересов и не призывают к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение озвучил политолог Александр Перенджиев.

В Берлине в воскресенье завершилась конференция по Ливии, в которой участвовал спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе. Она была призвана примирить так называемое Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Политолог отмечает, что берлинская конференция не дала ливийскому кризису конкретного механизма действий и даже перечня прав и обязанностей каждой из сторон. Эксперт отмечает, что площадка в Берлине использовалась больше для пиара, чем для нормализации ситуации в стране.

Перенджиев считает, что на обе стороны должно оказываться определенное давление, чтобы они встретились и начали переговоры.

«Больше политического шума, чем конкретного механизма работы и движения вперед. Либо здесь действительно идет работа по разрешению конфликта, либо некоторые страны используют межливийский конфликт как возможность пропиариться и порешать свои проблемы. Кажется, что именно это и происходит», — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, встреча в Берлине показала, что созданные под эгидой ООН площадки изжили себя. Вопросы разрешения кризисов на Западе воспринимаются не как возможность для формирования механизмов урегулирования конфликтов, а как модный тренд, считает политолог. Перенджиев уверен, что в данном случае бразды правления должны быть переданы России, так как Москва показала миротворческий потенциал в Сирии и в Ливии, после объявления перемирия.

«Мы все равно приходим к тому, что остальные площадки неэффективны и не работают на решение конфликта, кроме тех, которые находятся в России и на постсоветском пространстве. При любом раскладе решить конфликт не удастся, и, скорее всего, придется двигаться по пути переговорного процесса через площадки в России», — цитирует политолога «Полит Россия».

Кризис в Ливии начался после убийства главы государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Ливийская столица Триполи оказалась во власти искусственно созданного ПНС. С 2014 года Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию «Достоинство». ЛНА уже зачистила от бандформирований большую часть Ливии и намеревалась освободить Триполи от контроля террористов.