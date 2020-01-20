Сбербанк хочет финансировать серийный выпуск современного аналога Ан-2

Улан-Удэ, 20 января. Сбербанк хочет принять участие в финансировании технопарка в Бурятии, который предназначается для строительства аналога «Кукурузника» — легкого многоцелевого самолета «Байкал», сообщает первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Несколькими днями ране российский президент Владимир Путин поручил правительству продумать запуск производства самолета «Байкал» — аналога Ан-2 («Кукурузник»).

«На встрече с главой Республики Бурятия (Алексеем Цыденовым. — Прим. ФАН) мы подробно обсудили технопарк для строительства новой линейки малой гражданской авиации в России — самолета «Байкал», и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры», — заявил Александр Ведяхин.

Также он подчеркнул, что Сбербанк рассчитывает стать финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в РФ.

В августе 2019 года Министерство промышленности и торговли РФ анонсировало создание нового самолета вместимостью от 9 до 14 человек вместо «Кукурузника». Позже сообщалось, что Ан-2 будет заменен на самолеты «Байкал» (ТВС-2ДТС). Одномоторный самолет был разработан Сибирским НИИ авиации. Поступала информация, что серийный выпуск ТВС-2ДТС начнется в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ.

В Минпромторге также заявляли, что «Байкал» — это экспериментальный образец, разработанный для тестирования новых технологий.

В конце декабря 2019 года RT сообщало, что Сбербанк вовлечен в проект создания бюджетной авиакомпании для полетов на Дальний восток для повышения транспортной доступности региона.