Более 600 единиц инженерной техники поступит в российскую армию в 2020 году

Москва, 20 января. Более 600 единиц инженерной техники поступит в российскую армию на протяжении 2020 года. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Он подчеркнул, что российские инженеры постоянно работают над совершенствованием вооружений.

«В 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется поставка более 600 единиц инженерной техники. При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям», — цитирует ТАСС.

По словам генерала, в настоящее время проходят испытания универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3. Также создается новый танковый мостоукладчик МТУ-2020.

Ставицкий ожидает, что техническое совершенствование позволит почти на треть повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения.

Ранее в США признали отставание от России в развитии гиперзвукового оружия. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что Москва не будет смотреть сквозь пальцы на размещение американской техники в Японии.