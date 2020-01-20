Макрон и Меркель «потеряли» Путина перед фотосессией на конференции по Ливии

Берлин, 20 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон «потеряли» президента России Владимира Путина перед фотосессией на конференции по Ливии. Об этом свидетельствует видеозапись из немецкой столицы.

На кадрах видно, как участники конференции построились для протокольного фото. Меркель и Макрон обратили внимание на отсутствие российского лидера. Найдя «пропажу», они помогли Путину занять предназначенное ему место для фотосессии.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Международная конференция в Берлине была посвящена урегулированию конфликта в Ливии. Ее участники достигли консенсуса по сохранению оружейного эмбарго в отношении африканской страны. Итоговое коммюнике подтвердило недопустимость внешнего вмешательства в ливийский конфликт. Кроме того, документ зафиксировал соглашение об устойчивом перемирии.

Об итогах берлинской встречи ранее писала RT.