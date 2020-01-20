Берлин, 20 января. Результаты конференции в Берлине демонстрируют, что Запад неспособен справляться с решением важных политических конфликтов. Об этом заявил политолог Дмитрий Захаров в беседе с корреспондентом iReactor.

На прошедшую 19 января конференцию в Берлине мировое сообщество возлагало большие надежды, но все закончилось повторением тезисов из Схиратского договора 2015 года. Конструктивную заинтересованность в разрешении конфликта показала только Российская Федерация.

В первоначальном формате встречи не было предусмотрено приглашения противоборствующих сторон в Ливии — Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Предводители противоборствующих сторон приняли участие в конференции лишь благодаря настоятельной просьбе Москвы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров сказала, что Хафтар и Саррадж не принимали участия в обсуждении, однако «были проинформированы результатами встречи», что выглядит очень надменно, взяв во внимание тот факт, что все мероприятие было организовано ради разрешения конфликта между ЛНА и ПНС.

Исходя из этого намерение Хафтара и Сарраджа возобновить диалог в Москве по урегулированию ситуации не выглядит удивительным. Такого же мнения придерживается известный политолог Дмитрий Захаров. По его мнению, роль западных стран в урегулировании ливийского конфликта выглядит весьма формальной.

«Ангела Меркель, видимо, решила повторить успех минских переговоров и показать себя миротворцем в глазах соотечественников. Конечно, роль Европы в разрешении ливийского вопроса важна, но зачем заниматься популизмом и подходить к таким вещам формально?» — говорит эксперт.

По мнению Захарова, на данный момент лучшей стратегией урегулирования мировых конфликтов является политика действий, проводимая президентом РФ Владимиром Путиным.

В поддержку точки зрения политолога говорит тот факт, что именно благодаря инициативе Путина на территории Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. Российский президент своими действиями демонстрирует, что Москва готова беспристрастно подойти к разрешению кризисной ситуации в североафриканском государстве. Основополагающие переговоры между ЛНА и ПНС были проведены именно в российской столице, и встреча в Берлине лишь доказала, что прийти к консенсусу сторонам ливийского конфликта удастся в формате московских переговоров.

«Если такие международные площадки как ООН и конференции не работают, то надо формат встреч переносить в Москву. Поскольку у России есть понимание, как можно стабилизировать обстановку в Ливии. А Европа пусть в очередной раз поучится у Москвы настоящей дипломатии» — подчеркнул Дмитрий Захаров.

Красноречив и тот факт, что по итогам конференции в столице Германии генсек ООН смог заявить лишь то, что участники встречи обеспокоены закрытием нефтяных месторождений в Ливии. Как сообщают «Известия», Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи c приостановкой экспортa нефти из ливийских портов и добычи на крупных месторождениях страны.

Это высказывание только подтверждает то, что западные страны озабочены лишь тем, в чьи руки попадет нефть, а не разрешением конфликта.