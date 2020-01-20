سوريا نتائج 19 يناير: العمل الإنساني للاتحاد الروسي في اللاذقية ، الولايات المتحدة تحول إلى دولة مارقة بعد اغتيال السليماني

سوريا ، 19 يناير. اغتيال قاسم سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحول الولايات إلى دولة مارقة. قام الجيش الروسي بتوزيع العبوات الغذائية على الأطفال في محافظة اللاذقية

الولايات المتحدة تصبح "دولة مارقة" بسبب مقتل سليماني

إن اغتيال قائد القوات الخاصة في القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني ، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يحول الولايات إلى "دولة مارقة" ، وفق ما أفادت به الوكالة الإيطالية

لاحظ مؤلفو المقال أن السليماني يعتبر بطلاً في العديد من أنحاء الشرق الأوسط. أثار الجنرال الإيراني الاحترام حتى بين أعدائه ، فسلطته لا تتزعزع. أمر ترامب بقتل السليماني أظهر أن واشنطن لا تهتم بالقانون الدولي

أمريكا تفضل مصالحها على القانون الدولي. لقد أصبحت القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية أداة للتخويف

في حالة التسامح مع الولايات المتحدة ، كل ما يمكن أن تفعله إيطاليا وأوروبا هو الاحتجاج على تهديدات واشنطن ، مؤلفي المذكرة

وخلص المؤلف إلى أنه يجب علينا تعزيز المشروع الأوروبي ليس فقط لحماية مصالحنا المشتركة ، ولكن أيضًا باسم ثقافتنا وحضارتنا

يذكر قائد القوات الخاصة القدس من الحرس الثوري الإسلامي سليمان قتل في 3 يناير في مطار بغداد. تم إطلاق غارة جوية على موكب كانت تقله بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لم يكن من شأن وفاة الجنرال إلا أن يثير ردة فعل من إيران ، التي ردت على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق كجزء من عملية تسمى الشهيد السليماني

بعد اغتيال السليماني بأمر من ترامب ، طالبت السلطات العراقية بسحب القوات الأمريكية. لقد رفضت واشنطن بالفعل مغادرة أرض أجنبية وهددت العراق بالعقوبات ، لكن نقطة تحول قد وصلت بالفعل

أثار الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة ردة فعل سلبية في العديد من بلدان المنطقة: الولايات المتحدة تزعزع استقرار الوضع عن طريق سرقة الموارد. ومع ذلك ، تسببت الأحداث الأخيرة في موجة جديدة من عدم الرضا عن السياسة الأمريكية في المنطقة ، والآن سيناريو العودة إلى الوطن أمر لا مفر منه

راقب ترامب شخصيا مقتل سليمان والمهندس

راقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار العملية في العراق التي قُتل خلالها قاسم سليماني ، قائد قوات القدس الخاصة التابعة لحرس الحرس الثوري الإسلامي. تحدث عن هذا في اجتماع خاص في مقر إقامة مار لاغو في فلوريدا

وقال ترامب إنه بفضل الوسائل الخاصة ، اكتشف ما إذا كان السليماني قد طار إلى مطار بغداد الدولي والتقى بنائب رئيس الحشد الشعبي ، أبو مهدي المهندس ، الذي توفي أيضًا من غارة جوية أمريكية. أشار الرئيس بسخرية إلى أن العملية التي أذن بها سمحت لإزالة اثنين بسعر واحد

قال رئيس البيت الأبيض إن هناك عدة كاميرات في السماء قبل العملية ، بمساعدة الجيش الأمريكي يراقب الوضع. استمع ترامب إلى محادثاتهم الإذاعية. استذكر الرئيس كيف قال أحدهم أن السليماني والمهندس أمامهم دقيقتان و 11 ثانية للعيش بعد العد التنازلي ، وقع انفجار

وفقًا لشبكة الإخبارية الأمريكية ، كان ترامب في الاجتماع ساخطًا بشأن الطريقة التي تحدث بها سليماني عن الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، لم يشر الرئيس مطلقًا إلى الخطر الوشيك على حياة المواطنين الأمريكيين ،بقرار قتل الجنرال الإيراني

أردوغان يريد مناقشة إدلب في مؤتمر حول ليبيا في برلين

يعد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين خطوة مهمة لحل الوضع في هذا البلد الإفريقي ، وتخطط أنقرة لإثارة موضوع إدلب السوري عليه. أعلن ذلك عشية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وفقًا للواء يوري بورنكوف ، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأحزاب المعادية ، اللواء يوري بورنكوف ، فإن المسؤولية الرئيسية عن تفاقم الوضع في منطقة التصعيد في إدلب تقع على عاتق مقاتلي جماعة جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا.

يتذكر أردوغان ، قبل السفر إلى برلين ، أنه في بداية العام ، أجرى محادثات في اسطنبول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن هذا الاجتماع أوجد الظروف والأساس لمزيد من التسوية في ليبيا. لاحظ أن قادة البلدين في المفاوضات اقترحوا تطبيق نظام لوقف إطلاق النار في الدولة الأفريقية ، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير

الرئيس التركي يتوقع خطوات ملموسة من المؤتمر في ليبيا. حتى لو لم يكونوا هناك ، فإنه يعتزم على الأقل إثارة موضوع إدلب

الجنود الروس يوزعون الغذاء على أطفال المدارس السورية في اللاذقية

سلّم الجنود الروس مجموعة من المواد الغذائية إلى الأطفال في مدرسة في محافظة اللاذقية ، وأجرت الفرقة العسكرية أغاني شعبية لأطفال المدارس وسكان القرية

وفقًا لممثل مركز القيادة والتوفيق المركزي مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ، فقد رتبت المجموعة العسكرية بالفعل حفل موسيقي في قرية مصياف

الأوركسترا لدينا بالفعل هذه التجربة: لقد قمنا بالإجراء السابق في قرية مصياف ، كما نصحنا القائد التكتيكي بلعب حفل موسيقي صغير. يقول يوري تريتياك ، ضابط في القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا: أعتقد أن هذه الفكرة ستترسخ ، وسوف نستخدمها عند القيام بأعمال

تلقى تلاميذ المدرسة السوريةء الأرز والشاي والسكر والعسل ... وحصل تلاميذ الصفوف الابتدائية على هدايا السنة الجديدة مباشرة في الدرس. ، قرأ تلاميذ المدرسة السورية بامتنان آيات باللغة العربية للجنود الروس

قالت مديرة المدرسة ليدا هاي :اليوم ، منحنا الروس عطلة حقيقية ، لم يجلبوا لنا الحلويات فحسب ، بل خلقوا جوا جيدًا أيضًا

وفقا لها ، فإن المدرسة تدرس عدة لغات أجنبية ، في المستقبل ، من المخطط إدخال لغة أخرى – الروسية

الأطفال لديهم شغف لتعلم اللغة الروسية. بالنظر إلى كيفية تطور العلاقات بين بلدينا ، فقد يكون ذلك مفيدًا لهم في المستقبل تعتقد مديرة المدرسة السورية