ليبيا ، 19 كانون الثاني / يناير: نتائج مؤتمر برلين



ليبيا ، 19 كانون الثاني / يناير: أوضح بوتين أن اجتماع حفتر و السراج برعاية الأمم المتحدة غير قادر على إحلال السلام في ليبيا ، وأوضح أن مشكلة التسوية الليبية تقلق العالم بأسره ، اجتماع موسكو لديه فرص أكثر لحل الأزمة في ليبيا.



نتائج مؤتمر برلين لم تمنح هدنة لليبيا



انتهى مؤتمر حل الأزمة في ليبيا في برلين. ونتيجة لذلك ، لم يتوصل الجانبان من اللقاء ، المشير في الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة غير الشرعية فايز السراج ، إلى اتفاقات إيجابية

ناقشوا اليوم في برلين حل الوضع في ليبيا. لعدة ساعات ، يناقش القادة كيفية تحقيق السلام في الجمهورية ، لكنهم لم يحققوا بعد تطورات في هذا الشأن. كانت البيان النهائي بين الطرفين غير مفهوم بشكل جيد. في الوقت نفسه ، ظهرت اقتراحات على الورق حاول المشاركون في المؤتمر فرضها على ليبيا، قائمة بالمتطلبات البيروقراطية

ونتيجة لذلك ، فإن الشيء الوحيد الذي تحقق من هذا اللقاء هو استمرار الحوار بين خليفة حفتر وفايز السراج

إن اجتماع حفتر والسراج برعاية الأمم المتحدة غير قادر على إحلال السلام في ليبيا

لن ينتهي المؤتمر في برلين حول حل الأزمة في ليبيا بأي شيءهام ، وكذلك الاجتماعات السابقة تحت رعاية الأمم المتحدة. جميع اجتماعات المشير خليفة حفتر في الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق الوطني غير الشرعي فايز السراج ، التي عقدت في وقت سابق ، لم تؤد إلى أي شيء. وفقا للخبير ، قد يكون هذا بسبب حقيقة أن الاجتماعات نظمتها بلدان لديها خططها الخاصة في ليبيا و إفريقيا

اليوم في عاصمة ألمانيا بدأ مؤتمر ليبيا. ليس هذا هو اللقاء الأول بين خليفة حفتر وفايز السراج الذي نظمته دول أخرى. ومع ذلك ، على الرغم من المناقشات المكثفة والمطولة ، فإنها لم تنته عند هذا الحد. عقدت اجتماعات مماثلة للمصالحة في العاصمة الفرنسية في عام 2017 ، وفي صقلية باليرمو في عام 2018 ، وأبو ظبي في عام 2019

انتهت المفاوضات المطولة بين الجانبين خلال المحادثات بمصافحة اليدين والتصوير للصحافة. ومع ذلك ، فإن هذه العناق لسراج وحفتر لا يعني شيئًا ، لأن الاجتماعات عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة نظرًا لحقيقة أن جميع الأنشطة التي تقوم بها كانت من طرف الدول التي شاركت في تدمير ليبيا

وفقًا للعالم السياسي ، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو التربوية الحكومية ، مرشح العلوم التاريخية ، الأستاذ المشارك فلاديمير شابوفالوف ، فإن عملية التفاوض حول الأزمة الليبية لم تكن ناجحة لأنها نظمتها دول لها اهتمام خاص بها في هذا البلد

في هذه الحالة ، يجب التأكيد على أن عملية التفاوض قد حاولت حقًا إنشاؤها عدة مرات بين القوتين العسكريتين السياسيتين. المحاولات السابقة كانت غير ناجحة لأسباب مختلفة. هناك ظروف داخل ليبيا ، هناك تدخل جاد للغاية لأطراف الخارجيين ، جزء كبير منهم لا يتخذ موقفا محايدا ويدعم بنشاط هذا الجانب أو ذاك من النزاع

على سبيل المثال ، إيطاليا تدعم بنشاط فايز السراج. منذ عام 1912 ، أصبحت ليبيا مستعمرة إيطالية ، وفي ذلك الوقت كانت هناك إبادة جماعية للسكان المحليين. اعتمدت الحكومة فقط على الإدارة في طرابلس ، كما فعلت تركيا سابقًا

الجهود المشتركة للبلدين حولت ليبيا إلى دولة شبه مستعمرة . الآن يحاولون تكرار هذا السيناريو ، ودعم حكومه الوفاق في شرعنة استغلال النفط ، متجاهلين مصالح الليبيين تمامًا

في الواقع ، هذه القوى الخارجية النشطة لها تأثير سلبي كبير على عملية المصالحة. وكذلك تركيا التي تتدخل بنشاط في الصراع. لعبت الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تدمير الدولة الليبية في عام 2011. نحن نعرف دور فرنسا في هذه العملية ، ونعرف أيضًا دور بريطانيا العظمى والدول الأوروبية الأخرى. وقال الخبير بوريس دولجوف في محادثة لذلك ، فإن موقفهم كدول يمكنهم أن تدير عملية التفاوض أمر غير مقنع ، لأن هذه الدول هي التي فعلت كل شيء لتدمير الجمهورية الليبية

ووفقا له ، بهذا المعنى ، حققت روسيا أفضل إنجازات المحادثات الليبية. لاحظ مرشح العلوم التاريخية أن روسيا الآن هي الوحيدة التي لديها مصلحة في إنهاء الصراع.

روسيا غير المنحازة تجاه أطراف النزاع هي القوة الوحيدة التي تتفاعل بنشاط مع خليفة حفتر وفايز سراج ، في الواقع ، وتتخذ موقفا متوازنا في هذا السياق. لذلك ، وبدون المشاركة الفعالة من روسيا في هذه العملية ، من المستحيل حلها

وأشار بوريس دولجوف إلى أن هناك الآن العديد من الأسباب التي تعرقل إمكانية بناء حوار بين أطراف النزاع. أثبتت قوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 قدرتها على تدمير الحكومة الليبية بسرعة ، لكنهم لم يتمكنوا من تجميعها وإعادتها إلى البلاد

تمكن الأطراف الخارجيون من تدمير الدولة الليبية بسرعة كبيرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. هذا أدى إلى الكثير من العواقب السلبية. لكن الأمر صعب للغاية للتشكيل والتكوين سويًا ، نظرًا لوجود الكثير من الميول الطاردة المركزية ، وفي الواقع في الوقت الحالي لا يوجد هدف واحد في ليبيا

أوضح بوتين لماذا مشكلة التسوية الليبية تقلق العالم بأسره

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدعم مبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تسوية ليبية. صرح بذلك الزعيم الروسي في المؤتمر الدولي لتسوية السلام في ليبيا في برلين

هذا الموقف يقلق الجميع ، والأحزاب الليبية ، أنت وأنا ، وكل أوروبا ، لأنه من خلال البوابات الليبية التي كانت مفتوحة على مصراعيها بعد اغتيال القذافي ، تدفق عدد من اللاجئين إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا ، قال رئيس الاتحاد الروسي .



ينعقد مؤتمر ليبيا يوم الأحد 19 يناير في برلين. ممثلو روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، وكذلك رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مدعوون لحضور الاجتماع



قبل المؤتمر ، التقى بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. المفاوضات هي الحدث الرئيسي للحدث الدولي في برلين وهي مهمة للتسوية الليبية



خلال لقاء مع أردوغان ، وصف بوتين وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه خطوة جيدة باتفاق بين موسكو وأنقرة. وأكد بوتين أنه على الرغم من

بعض الحوادث ، توقف القتال على نطاق واسع في البلاد. وأضاف رئيس الاتحاد الروسي أنه لا يفقد الأمل في استمرار الحوار بشأن ليبيا ولحل النزاع في هذا البلد ، بما في ذلك في إطار محادثات موسكو

أذكر أن وقف إطلاق النار في ليبيا تم إقراره عقب اجتماع رئيسي روسيا وتركيا في إسطنبول في 8 يناير. بالإضافة إلى ذلك ، جرت محادثات روسية تركية في موسكو في 13 يناير ، شارك فيها ممثلو الصراع في ليبيا

من المرجح أن يؤدي الاجتماع في موسكو إلى حل الأزمة في ليبيا

من غير المرجح أن ينتهي مؤتمر برلين بشأن ليبيا بأي قرارات محددة ، حيث سيتم اتخاذ جميع النقاط المهمة لحل النزاع خلال اجتماع محتمل في روسيا. تمت مشاركة هذا الرأي مع الصحفيين يوم الأحد بواسطة المحلل السياسي فلاديمير جارالا

وقد دعا الخبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بإتخاد قرارات ملموسة والسراج ، بطبيعة الحال ، إلى حد أقل ، لأن أردوغان من المرجح أن يتفاوض من أجله

بالإضافة إلى ذلك ، أشار جارالا إلى أن مؤتمر برلين حول ليبيا لديه عدد كبير من المشاركين المدعوين لـ البروتوكول.

وقال الخبير هذا مجاملة أكثر تجاه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية: فهم يشاركون في ذلك ، ويمكن لألمانيا وفرنسا رفع ثقلهما الدبلوماسي ، والاستماع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومعاملتهما باهتمام كبير

في رأيه ، فإن الاجتماع في العاصمة الروسية لديه فرصة أفضل للتوصل إلى حلول ملموسة من شأنها أن تساعد في إيجاد وسيلة لحل الأزمة الليبية

ذكر أن الأزمة في ليبيا بدأت في عام 2011 بعد اغتيال زعيم الدولة معمر القذافي. مليشيات الوفاق استولت على طرابلس واستولت على عائدات بيع النفط الليبي. تجري عملية مكافحة الإرهاب لتحرير عاصمة البلاد من الإرهابيين من قبل الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر

في 8 يناير ، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. قام رئيس الاتحاد الروسي بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا. بفضل اقتراح الرئيس الروسي ، تم تأسيس هدنة لأول مرة منذ فترة طويلة في طرابلس

في 13 يناير ، عقدت مفاوضات بين الليبيين في العاصمة الروسية ، والتي ، كما لاحظ الخبراء ، أصبحت خطوة مهمة نحو السلام في ليبيا. المرحلة التالية هي مؤتمر برلين ، الذي سيعقد في 19 يناير