Трусливая позиция Саламе насчет похищенных в Ливии россиян показала истинное лицо Запада

Социолог-культуролог Александр Прокофьев, коллега похищенных в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявил, что Запад демонстрирует лицемерную и трусливую позицию относительно российских социологов. Так бывший участник социологической группы в Триполи прокомментировал реакцию спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Салама на просьбу ответить на вопрос, когда наконец похищенные в Триполи россияне вернутся на родину.

Накануне в Берлине состоялась международная конференция по ливийскому урегулированию, в которой Саламе также принял участие. По окончании встречи президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич задал спецпредставителю генсека ООН вопрос, когда социологи Шугалей и Суэйфан вернутся в Россию. Никакого внятного ответа со стороны Саламе не последовало. Наоборот — тот попросту сбежал.

Коллегу похищенных в Триполи россиян Александра Прокофьева абсолютно не удивили трусливые действия Саламе.

«Он продемонстрировал обычную лицемерную и трусливую позицию Запада относительно всего, что касается России и российских граждан», — отметил Прокофьев.

По его словам, все восемь месяцев, что его коллеги и друзья томятся в тюрьме «Митига», куда их поместили бандиты из группировки RADA, похитив их, они подвергаются психологическим и физическим истязаниям, не имеют возможности на защиту своих прав ни в суде, ни на доступ к ним ни членов семей, ни представителей российских консульских служб.

Прокофьев также указал на абсолютное бездействие западной общественной организации по правам человека и структур ООН, которые никак не заявили о своем мнении по данному вопросу, никак публично не отреагировали на положение похищенных российских граждан в Триполи.

«Этот вопрос игнорируется и замалчивается, от него трусливо уходят. Гасан Саламе своим поведением после пресс-конференции, когда аккредитованный руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич задал прямой вопрос, повел себя максимально трусливо и лицемерно. Фактически не имея возможности сказать ничего конструктивно, он попытался отбиться самыми общими словами и максимально быстро убежал от него. Это самым ярким и наглядным образом демонстрирует позицию западных стран в ООН в отношении и ливийского кризиса, и положения моих коллег, и друзей, и граждан России в этой тяжелой и непростой ситуации», — резюмировал Прокофьев.

Напомним, в 2019 году Прокофьев, Шугалей и Суэйфан отправились в Триполи с целью проведения социологических исследований. Перед этим группа российских социологов получила официальное разрешение от властей Триполи осуществлять научную деятельность на территории Ливии. В мае Прокофьев покинул Триполи, при этом каких-либо препятствий со стороны пограничников встречено не было. Что же касается Шугалея и Суэйфана, то они были похищены террористами ПНС. Россияне до сих пор содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», контролируемой боевиками местного бандформирования RADA, руководитель которой — Абд Аль-Рауф Карра. RADA находится в составе «Сил защиты Триполи», которая является частью системы МВД ПНС.