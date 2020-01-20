Глава МИД Италии подвел итоги конференции по Ливии в Берлине

Берлин, 20 января. Конференция по урегулированию конфликта в Ливии не решила всех проблем, но принесла надежду на лучшее будущее африканской страны. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, встреча в Берлине достигла целей, ради которых она проходила. Сейчас заинтересованные стороны должны сосредоточиться на неукоснительном соблюдении достигнутых соглашений.

«Прекращение продажи оружия и выполнение санкций в отношении тех, кто нарушает эмбарго, обязательство создать военный комитет, который гарантирует соблюдение перемирия; преобладание диалога вместо военных решений», — перечислил ключевые аспекты соглашения итальянский дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Ливии прислушались к призывам Москвы прекратить огонь. Об этом писала «Газета.ru».