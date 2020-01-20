Малькевич поверг Саламе в бегство вопросом о россиянах в ливийской тюрьме

Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе сбежал, услышав вопрос о похищенных в Триполи российских социологах.

В мае 2019 года двух российских социологов, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, получивших официальное разрешение властей Триполи на проведение исследований, похитили и заключили в неофициальную тюрьму «Митига». Они до сих пор находятся в заточении без предъявления официальных обвинений и возможности экстрадиции на родину.

Сегодня, 19 января, в Берлине прошла конференция по Ливии, в которой участвовал спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе. После завершения пресс-подхода гость мероприятия от российской стороны президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Саламе с вопросом, когда Шугалей и Суэйфан вернутся на родину. И, предсказуемо, не получил ответа. Вместо объяснения прецедента и его решения спецпред генсека ООН по Ливии попросту сбежал.

Редакция Федерального агентства новостей приводит диалог Малькевича и Саламе дословно:

— Когда два гражданина России, Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых схватили и похитили в Ливии, бросили в частную тюрьму «Митига», возглавляемую головорезом Карра, которого вы же сами, ООН, назвали преступником, вернутся на родину? Их там пытают, — обратился президент ФЗНЦ к Саламе.

— Да, да, да, — прикинулся незнайкой последний.

— Что, «да»? — поинтересовался Малькевич.

— Я знаю об этих ребятах, — ушел от ответа Саламе и быстрым шагом направился в сторону.

— Послушайте, знать хорошо, но что вы предпринимаете? — задержал его общественно-политический деятель России.

— Мы предпринимаем, — отрезал сотрудник ООН.

— Ответьте на вопрос: когда они вернутся домой, к семьям? — настаивал глава комиссии по СМИ Общественной палаты России.

Но внятного ответа и хоть сколько-нибудь вразумительного объяснения Малькевич так и не получил. Его грубо оттеснила охрана, а Саламе в это время сбежал из зала.

«Я задал вопрос, который волнует всех нормальных россиян. И волнует сильно. Побег Саламе, его страх комментировать острый вопрос и последующий побег – очередное подтверждение, что бюрократы ООН не хотят решать проблему. При этом и Саламе, и все его коллеги в курсе происходящего. Увы, это наши реалии», — рассказал Малькевич в эксклюзивном комментарии для ФАН.

По его словам, Организация Объединенных Наций больше заинтересована в расширении собственных структур и бюджета, нежели в человеческих жизнях. А пребывание российских социологов в ливийской тюрьме находится именно в категории вопросов о жизни и смерти.

«Это называется бюрократия. Все озвученные решения, у меня, как у оказавшегося не впервые на международных площадках и даже в их кулуарах человека, вызывает ощущение, что ООН занят только созданием новых рабочих мест, выбиванием средств и расширением бюджета. Больше тусовок хороших и разных: тут надо собраться, здесь поговорить… В Женеве, например, заявлен целый политический форум, на который снова съедутся различные страны и люди. И все они не имеют ни малейшего отношения к урегулированию ливийского кризиса», — объяснил глава ФЗНЦ.

Малькевич подчеркнул, что берлинская конференция по Ливии абсолютно несостоятельна, как и ее организация. В поле внимания участников мероприятия было все что угодно, кроме центрального вопроса – необходимости заключения бессрочного соглашения о прекращении военных действий в Ливии.

«Это парадоксально, но в кулуарах обсуждались планы создания новой международной структуры ООН по Ливии – это десятки рабочих мест, снова деньги, бюджеты, поездки, миссии… Больше этих бюрократов ничего не интересует. Канцлер ФРГ Ангела Меркель зарабатывала политические очки для Германии, она весь день была в центре внимания, общалась со СМИ. Все пели ей дифирамбы, раздавали реверансы, в частности, и генсек ООН Антониу Гутерреш. Он безостановочно нахваливал ее и сообщал журналистам, что Меркель молодец. На выходе же – полный пшик», — заключил он.

Группа российских социологов, в составе трех человек, Александра Прокофьева, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправилась в столицу Ливии – Триполи для проведения социологических исследований. Предварительно россияне получили разрешение от властей Триполи совершать научную деятельность на территории страны. В мае Александр Прокофьев официально покинул Триполи, не встретив никаких препятствий на таможне. Несколькими днями позже, оставшаяся часть группы была похищена. Позже выяснилось, что Шугалея и Суэйфана схватили боевики группировки RADA, которой руководит Абд Аль-Рауф Карра. Эта структура входит в состав «Сил защиты Триполи» — часть системы МВД ПНС. В ее владении находится тюрьма «Митига». До нынешнего времени социологи находятся в заточении без предъявления официальных обвинений и возможности экстрадиции на родину.

Только спустя пять месяцев заключения, к Шугалею и Суэйфану допустили адвоката. Единожды, более юриста к узникам не пускали. Сделанные им фотографии показывают сильнейшие ухудшения физического состояния россиян. О тяжелых условиях, в которых находятся социологи, ФЗНЦ во главе с Александром Малькевичем знает от родственников людей, которые были задержаны вместе с социологами. Это известные общественные деятели Ливии. Также информацию о пребывании российских специалистов в тюрьме сообщали освобожденные русские моряки судна «Теметерон».