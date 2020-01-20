Главы МИД ЕС обсудят выполнение достигнутых в Берлине договоренностей по Ливии

Брюссель, 20 января. Совет Европейского Союза по иностранным делам обсудит ход выполнения договоренностей по Ливии, достигнутых по итогам конференции в Берлине. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он уточнил, что европейские дипломаты будут следить за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, а также контролировать соблюдение конфликтующими сторонами режима прекращения огня.

Конференция в Берлине по ливийскому конфликту прошла 19 января. Ее участники высказались за устойчивое перемирие в стране. Они также поддержали сохранение оружейного эмбарго. Еще одним важным итогом встречи в столице Германии стал призыв не вмешиваться во внутренние дела Ливии.

Ранее итоги конференции в Берлине подвела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом писала «Газета.ru».