Шерин: Ни одна страна не в состоянии заменить Россию в деле урегулирования в Ливии

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж не присутствовали на встрече и покинули мероприятие. При этом они даже не одобрили итоговое коммюнике, а также отказались от участия в итоговой конференции. Единственное, на что они согласились — это сформировать военную комиссию 5 на 5. Но этот вопрос был поставлен на обсуждение еще в Москве 13 января. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены на международную конференцию в Берлине по настоянию России, хотя изначально европейские главы хотели собраться без Хафтара и Сарраджа. Это уже говорит об истинных целях западных государств в отношении североафриканского государства.

По итогам конференции Ангела Меркель выразила мнение, что берлинская встреча сыграла «большую роль» в поддержке «усилий» ООН по ливийскому регулированию. Канцлер отметила, что участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии. О каком плане урегулирования может идти речь, если Хафтар и Саррадж — лидеры сторон конфликта — показали, что их абсолютно не устроила риторика и посылы со стороны западных руководителей.

Генсек ООН Антонио Гуттереш при этом признал, что механизм наблюдения по соблюдению перемирия в Ливии может быть создан только при согласии сторон конфликта. Тут очевидно, что пока ни о каком согласии, в данном случае от Хафтара и Сарраджа, говорить не приходится. Нетрудно догадаться, что различия в подходах по разрешению ситуации в Ливии велики.

По итогам встречи кабмин ФРГ обнародовал совместный итоговый документ, согласно которому участники ливийской конференции договорились, что ООН должна помогать переговорам по Ливии (включая немедленное создание технических групп), а против тех, кто нарушит договоренности о перемирии, СБ ООН должен ввести санкции. Участники также указали на необходимость создать единое и эффективное правительство Ливии с одобрения палаты представителей страны, ливийцы должны возобновить мирный процесс, тем самым открыв путь к свободным парламентским и президентским выборам. Здесь можно увидеть повторение истории, когда в декабре 2015 года под диктовку все того же ООН были достигнуты Схиратские соглашения. Мы помним, чем это обернулось, а именно – созданием так называемого Правительства национального согласия, которое тогда взяло на себя функции исполнительной власти на время переходного периода. В реальности же ПНС утратило легитимность намного раньше — практически в самом начале существования. Использовав политическую нестабильность в стране и низкий уровень контроля за добычей нефти, глава ПНС Файез Саррадж заручился поддержкой некоторых западных стран. Кроме того, ПНС начало поддерживать орудующие в стране бандформирования и террористические группировки. Оккупационный марионеточный триполитанский режим вскоре начала поддерживать и Турция. В обход запрета ООН на поставки в Ливию вооружений турецкие власти начали снабжать поддерживаемых ПНС террористов оружием, боеприпасами и даже боевой техникой.

В итоговом документе берлинской конференции также прослеживается значимый тезис, что в ливийском конфликте нет военного решения, однако ООН до сих пор не добилось каких-либо успехов в реализации урегулирования. Гуттереш же обратил внимание на важность экономического трека урегулирования.

«Первая встреча [по экономической теме] состоялась в Тунисе, вторая пройдет через две-три недели, — сообщил генсек. — Ее участники будут заниматься первостепенными задачами, такими как вопрос центробанка, инвестиционная политика, национальная нефтяная компания».

Здесь видно невооруженным взглядом, что основная озабоченность ситуацией в стране со стороны западных лидеров – кому достанутся доходы от добычи нефти в Ливии, а не катастрофическая гуманитарная ситуация в стране. Итоги берлинской встречи показывают, что мнения ливийцев никто не спрашивает. И это на фоне того, что конференцию покинули Хафтар и Саррадж. Гораздо больше удалось добиться на московской встрече 13 января, когда ливийские стороны сделали большой шаг вперед, потому как РФ единственная страна, которая заинтересована в переговорах с непосредственными участниками конфликта, в отличие от Организациии Объединенных Наций, а встречи под эгидой данной организации давно себя изжили — ООН попросту идет старыми путями. Противоположная ситуация обстоит в плане России, которая, имея богатый опыт решения конфликтов, например в Сирии, предлагает работающие пути в ливийском урегулировании.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал итоги берлинского раунда переговоров по Ливии, который завершился поздно вечером в воскресенье. В интервью Федеральному агентству новостей Шерин подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада. По его словам, результаты берлинской встречи еще раз доказали, что достижение мира в этой африканской стране невозможно без участия России.

«Я неоднократно говорил и повторю снова: этот вопрос — разрешение ливийского конфликта — без Российской Федерации решен не будет, это просто невозможно, — отметил Шерин. — Сегодня Россия является единственным ведущим государством, которое обладает достаточным авторитетом, чтобы способствовать стабилизации ситуации в Ливии. Только Россия может помочь разрешить многолетний конфликт в этой стране. Эту кашу, которую заварил Запад при участии США, сегодня расхлебывает ливийский народ».

Сегодня вся надежда только на здоровые силы в самой Ливии и на помощь России, подчеркивает политик.

«Внутри Ливии есть здоровые силы, которые заинтересованы в стабилизации ситуации в этой стране, в установлении там мира и в наведении порядка. Но без помощи мощного, сильного, независимого самостоятельного внешнего участника, коим является Россия, им не обойтись. Еще раз подчеркну: сегодня роль Российской Федерации является безальтернативно основополагающей для разрешения ливийского конфликта. Ситуация, которая в течение многих лет складывается на территории Ливии, требует незамедлительного разрешения. И сегодня роль, которую играет Москва в этом процессе, не подлежит сомнению. Ни одна страна не в состоянии заменить Россию в деле урегулирования в Ливии, это просто невозможно», — резюмировал Александр Шерин.

В воскресенье вечером в Берлине завершились переговоры по урегулированию в Ливии, которые стали продолжением московского обсуждения ситуации в этой африканской стране. Московский старт и берлинское продолжение переговоров прошли при участии как всех сторон конфликта, так и представителей других стран, а также структур ООН и ЕС. В ходе переговоров было принято несколько важных решений, включающих приверженность сторон продолжению мирного процесса.

Берлинские переговоры были очень представительными. В них приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган, которые также провели двусторонние консультации. Также в берлинском раунде переговоров приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео, представители других государств.

Конфликт в Ливии тянется с 2011 года, когда по указке Запада был свернут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. В настоящее время на востоке страны в Тобруке власть осуществляет избранный народом парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. ЛНА с 2014 года проводит в стране контртеррористическую операцию.

На западе Ливии, в столице страны Триполи, власть представляют ставленники Запада — Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, что сегодня было подтверждено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. ПНС Ливии и его лидер были неоднократно уличены в коррупционных преступлениях, а также в сотрудничестве с террористическими структурами, в том числе с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), «Аль-Каеда» и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.