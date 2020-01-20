Участники конференции в Берлине выступили за формирование единой ливийской армии

Берлин, 20 января. Участники межливийской конференции в Берлине выступили за формирование единой армии, полиции и силовых структур Ливии под управлением гражданских властей, сообщается в итоговом документе встречи.

Сообщается, что создание новых структур может быть реализовано на основе документов, принятых в ходе переговоров в Каире.

«Мы поддерживаем создание единой ливийской национальной армии, полиции и силовых структур под управлением центральных гражданских властей на основе каирского переговорного процесса и принятых в его рамках документов», — сказано в документе, опубликованном немецким МИД.

Отметим, что мероприятию в Берлине предшествовали переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января 2020 года. В ходе беседы российский лидер предложил Эрдогану установить режим прекращения огня на территории Ливии. Президент Турции поддержал инициативу Путина.

Благодаря согласию Москвы и Анкары, режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени). 13 января по инициативе Российской Федерации в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в Ливии: командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, а также представители РФ и Турции. Это была первая встреча предводителей враждующих сторон после их переговоров в Абу-Даби в прошлом феврале. По итогам московских переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.