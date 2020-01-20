Депутат Госдумы РФ Панина оценила берлинские договоренности по конфликту в Ливии

Москва, 20 января. Достигнутые на конференции в Берлине договоренности по Ливии помогут восстановить страну. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она уточнила, что необходимым условием достижения позитивных результатов является честное соблюдение соглашения Соединенными Штатами, Германией и Францией. Депутат добавила, что встреча в столице Германии вновь показала лидерство Москвы в мировой политике.

«Большую роль сыграло исключительное умение президента России Владимира Путина пройти по тонкой грани в сложнейших отношениях между противоборствующими сторонами внутри Ливии и стоящими за ними европейскими и арабскими державами, с тем, чтобы привести процесс к положительному знаменателю», — заключила Панина.

Конференция в Берлине состоялась 19 января и была призвана выявить пути урегулирования конфликта в африканской стране. Участники подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела Ливии.

Ранее газета «Известия» сообщила о согласовании итогового документа по конференции в Ливии.

О ключевых аспектах коммюнике рассказал глава МИД России Сергей Лавров.