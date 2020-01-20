Минобороны РФ сообщило о попытке боевиков атаковать базу «Хмеймим» в Сирии с помощью БПЛА

Дамаск, 19 января. Боевики предприняли попытку атаковать авиабазу «Хмеймим» в Сирии при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Уточняется, что три малоразмерные воздушные цели были обнаружены в темное время суток. Они двигались по направлению к авиабазе «Хмеймим» с северо-востока. Все три объекта были ликвидированы на безопасном расстоянии от авиабазы. Никакого ущерба не было нанесено.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, — отметили в российском военном ведомстве.

Отмечается также, что сейчас база «Хмеймим» работает в штатном режиме.

23 декабря боевики также попытались атаковать базу «Хмеймим» при помощи двух беспилотников. Атака также была отражена.