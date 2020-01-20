РФ учтет мнение ливийцев при рассмотрении итогового документа Берлина в Совбезе ООН

Берлин, 20 января. Итоговый документ берлинской встречи будет направлен в Совет Безопасности ООН, Российская Федерация будет настаивать на том, чтобы было учтено мнение ливийцев при его рассмотрении, сообщил и. о. главы МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что при обсуждении итогового документа в Совбезе ООН российская сторона будет добиваться того, чтобы было учтено мнение жителей Ливии.

«Выделена роль Совета Безопасности, которому этот (итоговый. — Прим. ФАН) документ будет направлен, для того, чтобы Совбез его изучил, рассмотрел и выразил свое отношение к нему. Президент (Российской Федерации Владимир. — Прим. ФАН) Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете Безопасности ООН мы, конечно, будем учитывать мнение ливийцев», — сообщил и. о. министра иностранных дел РФ по итогам конференции в Берлине.

Напомним, что встрече в столице ФРГ предшествовали переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей в Стамбуле 8 января. В ходе беседы Владимир Путин предложил Эрдогану установить режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу российского лидера.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени). 13 января в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж, а также представители России и Турции.