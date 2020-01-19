В Берлине выступили за разоружение незаконных бандформирований в Ливии

Берлин, 19 января. Участники конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии поддерживают необходимость демобилизации и разоружения нерегулярных вооруженных формирований на территории с их дальнейшей интеграцией в законные институты страны, говорится в итоговом документе встречи.

В частности речи идет о бандформированиях, которые состоят на службе у так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Известно, что силы Файеза Сарраджа сотрудничают с группировками, которые связаны с деятельностью таких запрещенных в РФ организаций, как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.