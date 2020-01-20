ОАЭ поддержали достижение безопасности и стабильности в Ливии

Берлин, 20 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поддерживают достижение безопасности и стабильности в Ливии, основанное на отсутствии вмешательства во внутренние дела североафриканской страны. Об этом заявил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян на берлинской конференции по Ливии, передает Arab News.

Ранее сообщалось, что положение о невмешательстве во внутренние дела Ливии содержится в тексте документа, принятого по итогам конференции. Кроме того, участники саммита выступили за сохранение эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Ливийскую столицу Триполи захватило террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года вела в Ливии антитеррористическую операцию.

Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина 12 января в Триполи и окрестностях впервые за долгое время установилось перемирие. Кроме того, 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, ставшие важнейшим шагом на пути к разрешению неблагоприятной ситуации в североафриканской стране.

Отметим, что Турция регулярно вмешивалась во внутренние дела Ливии, поставляя оружие террористам ПНС в обход эмбарго ООН. Также Анкара перебрасывала в Триполи наемников из Сирии.