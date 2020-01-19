Лавров анонсировал разработку мер доверия для конфликтующих сторон в Ливии

Берлин, 19 января. Военный комитет Ливии разработает меры доверия для конфликтующих сторон. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам конференции в Берлине.

Встреча в столице Германии прошла с целью поиска путей урегулирования конфликта в африканской стране. Участники конференции высказались за сохранения оружейного эмбарго в отношении Ливии.

В итоговом коммюнике также содержится призыв не вмешиваться во внутренние дела Ливии. Этот призыв главным образом адресован Анкаре. Турция систематически поддерживала вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Перемирие в Ливии стало возможным благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. В полночь 13 января конфликтующие стороны прекратили огонь.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео признал, что жители Ливии должны самостоятельно решать свою судьбу. Об этом писала «Газета.ru».