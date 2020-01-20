Участники конференции по Ливии призвали стороны конфликта обменяться пленными

Берлин, 19 января. Участники Международной конференции по Ливии призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны с самого начала процесса прекращения огня. Об этом говорится в итоговом документе, принятом на саммите в Берлине.

Согласно тексту документа, военные передвижения должны быть полностью прекращены также в рамках оказания непосредственной помощи сторонам конфликта. Помимо этого, участники конференции призвали произвести обмен пленными, так как эта мера способствует укреплению доверия.

Ранее канцлер ФРГ, Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции после завершения саммита, сообщила, что его участники приняли решение сохранять перемирие в стране и не оказывать содействие сторонам конфликта: силам так называемого ПНС Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Что касается настроя последних идти по пути мирного диалога, то Саррадж сегодня отказался провести встречу с Хафтаром. Об этом сообщили ливийские СМИ. При этом он переговорил в кулуарах саммита с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Меркель. Хафтар, в свою очередь, встретился с лидером Франции и канцлером ФРГ. После этого Меркель заявила о приверженности фельдмаршала перемирию в Ливии.