Участники конференции в Берлине призвали не вмешиваться в конфликт в Ливии

Берлин, 19 января. Участники конференции в Берлине призвали не вмешиваться в ливийский конфликт. Соответствующее положение содержит текст итогового документа.

Конференция в Берлине была организована для поиска путей урегулирования конфликта в Ливии. Одним из главных итогов переговоров стало продление перемирия, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Режим прекращения огня в Триполи и на западе Ливии вступил в силу в полночь 13 января. По словам главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, перемирие в целом соблюдается конфликтующими сторонами.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подвела итоги конференции в Берлине по Ливии. Участники встречи подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела африканского государства. Об этом писала RT.

«Газета.ru» отмечает, что это требование адресовано, прежде всего, Турции, неоднократно уличенной в поддержке вооруженных формирований Правительства национального единства.