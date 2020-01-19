В Берлине призвали с одобрения Палаты представителей сформировать единую власть в Ливии

Берлин, 19 января. Участники межливийской конференции в Берлине призвали стороны конфликта в Ливии к формированию единственного и эффективного правительства страны с одобрения Палаты представителей.

Об этом говорится в итоговом документе, который был подписан участниками конференции по урегулированию конфликта в Ливии, состоявшейся 19 января в столице Германии.

Также участники встречи призвали Организацию Объединенных Наций оказать содействие продолжению переговоров по разрешению военно-политического конфликта в Ливии

Палата представителей Ливии — легитимный законодательный орган власти, во главе которого стоит Агила Салех Исса. Был сформирован в 2014 году по итогам всеобщих выборов в стране, после хаоса вызванным свержением и убийством Муаммара Каддафи в 2011 году. Позже Палата представителей назначила командующим воссозданной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, попутно наделив его обязанностями по стабилизации порядка в государстве и противодействию террористическим группировкам и экстремистам.