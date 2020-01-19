Вмешивающаяся в дела Ливии Турция может попасть под санкции Совбеза ООН после конференции

Берлин, 19 января. Участники берлинской конференции по Ливии призвали Совет Безопасности ООН вводить санкции против нарушителей перемирия в североафриканской стране. Об этом говорится в принятом по итогам саммита документе, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.

«Мы призываем СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня, а государства-члены — обеспечить их выполнение», — отмечается в соглашении.

Отметим, что под эти санкции может попасть Турция, которая регулярно вмешивается во внутренние дела Ливии. Анкара поставляет оружие террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемому Файезом Сарраджем, в обход эмбарго ООН. Кроме того, Турция перебрасывала в ливийскую столицу Триполи боевиков из Сирии для поддержки так называемого ПНС.

Бандформирования ПНС захватили Триполи, воспользовавшись кризисом, который возник в Ливии в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Члены банд так называемого ПНС Ливии похищают людей и занимаются работорговлей. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года ведет в североафриканской стране контртеррористическую операцию.