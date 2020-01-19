Террористы с помощью дронов попытались напасть на базу ВКС РФ в Хмеймиме

Дамаск, 19 января. Террористы с помощью беспилотников пытались атаковать базу ВКС РФ в сирийском Хмеймиме. Об этом сообщило местное информационное агентство SANA.

Уточняется, что дроны были выпущены боевиками из зоны деэскалации на севере Сирии. БПЛА были встречены огнем сил ПВО в районе Латакии.

В Минобороны РФ информацию о попытке нападения на российскую базу пока не прокомментировали. Однако ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщал, что бандформирования неоднократно пытались атаковать базу «Хмеймим» с помощью дронов, но каждый раз они терпели неудачу.