Участники конференции по Ливии заявили о готовности признать итоги процесса урегулирования

Берлин, 19 января. Страны-участницы Международной конференции по Ливии заявили о готовности признать итоги межливийского процесса урегулирования, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, участники конференции договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, а также согласовали совместный итоговый документ. Он будет рассмотрен Совбеза ООН и станет частью политического процесса урегулирования в Ливии.

Помимо этого, как подчеркнула канцлер ФРГ, участники приняли решение сохранять перемирие в стране и не оказывать содействие сторонам конфликта: силам так называемого ПНС Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Последние в конференции не участвовали, но, как уточнила Меркель, согласились сформировать военную комиссию «пять на пять». По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в ближайшее время.

«Конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии, переговоры были серьезные и интенсивные», — добавила канцлер.

Как сообщалось ранее, в конференции сегодня приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, госсекретарь США Майк Помпео и представители других стран.